ANASAYFA

‘Obez devlet’e bir neşter daha

‘Obez devlet’e bir neşter daha
Atıl kurumlara kilit vurulacak. Aynı işi yapan bazı kurumlar tek çatı altında toplanacak. Merkez valisi uygulamasına son verilecek. Bakanlara farklı bir statü verilecek.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç