ANASAYFA

Polisten HDP binasına baskın

Polisten HDP binasına baskın
Polisin HDP Güngören İlçe binasına düzenlediği operasyonda, HDP İstanbul İl Eşbaşkanı C.Ç., Güngören İlçe Eş Başkanı Ö.Ö. ve Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
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