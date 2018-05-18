ANASAYFA

Son tarih 31 Temmuz

Son tarih 31 Temmuz
Torba Kanun olarak bilinen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18/5/2018 tarihli sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
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