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Türk siyaset tarihi bir ilki yaşayacak... MHP'den ülkücülere Erdoğan çağrısı!

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Türk siyaset tarihi bir ilki yaşayacak... MHP'den ülkücülere Erdoğan çağrısı!
MHP Elâzığ İl Başkanı, ülkücüleri Erdoğan’ın konuşacağı AK Parti 6. Olağan il kongresine katılmaya davet etti. Kaynak: Türkiye gazetesi
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