ANASAYFA

Yeni seçim sistemi Avrupa’yı gerdi

Yeni seçim sistemi Avrupa’yı gerdi
Avrupa’daki seçim gözlemcileri, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde uygulanacak ittifak sisteminin seçmenin kafasını karıştıracağı ve adil bir sonuç çıkmayabileceğini ileri sürdü.
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç