Yeni seçim sistemi Avrupa’yı gerdi

Avrupa’daki seçim gözlemcileri, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde uygulanacak ittifak sisteminin seçmenin kafasını karıştıracağı ve adil bir sonuç çıkmayabileceğini ileri sürdü.