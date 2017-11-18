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18 Kasım 2017 14:43

24 ülkenin büyükelçisi Gaziantep’te

Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen 24 AB üyesi ülkenin büyükelçisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de ziyaret ederek, kentin durumu ve mültecilerle ilgili bilgi aldı.

24 ülkenin büyükelçisi Gaziantep’te

18 Kasım 2017 14:43


24 AB üyesi ülkenin büyükelçisi ve misyon başkanı kentin projeleri ve Suriyeli çocuklarını son durumu hakkında bilgi almak için kentte buluştu. Büyükşehir belediyesi toplantı salonunda Başkan Fatma Şahin tarafından kentin kültürel ve doğal güzelliklerinin de tanıtımının yapılarak, Suriyeli çocukların eğitim durumu hakkında bilgi verildi.


Yaptığı sunumda kentin kültürel yapısından bahseden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasının devamında “Bugün 500 bin mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın en büyük sorunu olan göç sorunu, uluslararası boyutta. Artık Birleşmiş Milletler ‘in, Avrupa Birliğinin ve herkesin göçle ilgili sorunları çözmek için kafa yorduğu bir dönemdeyiz. Oluşturulan Gaziantep modeli ile mültecilere ev sahipliği yaparak yüzde 20 büyüyen bir şehir. En büyük gücümüz tarihimiz ve kültürümüz. En önemli konularımızdan biri de ekonomimiz. Bugün baktığınızda ihracatta, Ankara’yı geçmiş ve Türkiye’nin 5’inci büyüklüğünde ihracat yapmış bir şehir burası. Aynı zamanda 2 milyon nüfusu olan büyük şehirlerden bir tanesiyiz’’ ifadelerini kullandı.


Programda konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ise Gaziantep’in sadece mültecilerle konuşulmaması gerektiğini belirterek kentin son derece tarihi, gastronomik ve turistik bir şehir olduğuna vurgu yaptı.




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