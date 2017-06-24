Arefe günü şehitlik ziyaretinde duygusal anlar

Gaziantep’te arefe günü Asri mezarlıkta bulunan şehitlik doldu taştı. Şehitliği en çok ziyaret edenler ise oğullarını vatan uğruna şehit veren gözü yaşlı anneler oldu. Kimi saatlerce oğlunun kabri başında dua okurken, kimisi de oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını sevip, kabrini temizledi.

Şehit amcası Ramazan Yılmaz, yeğeninin 1992 yılında şehit düştüğünü, o günden bugüne her sene şehitliğe geldiklerini söyledi. Gözü yaşlı şehit anneleri ise, ömür bittiğini ancak bu acının bitmediğini ifade etti.