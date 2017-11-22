Canlı bombanın karısı: “Eşimin öldüğüne üzülmedim’’

Duruşmada savunma yapan canlı bomba İsmail Güneş’in eşi F.G., “Eşimin öldüğüne üzülmedim’’ dedi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, 19 Mayıs 2016 tarihinde evine yapılan operasyonda kendisini patlatarak 3 polisin yaralanmasına neden olan Yunus Durmaz’ın eşi Nesibe Durmaz, kardeşi Hacı Ali Durmaz ile 1 Mayıs 2016’da Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne intihar saldırısı yapan İsmail Güneş’in eşinin de aralarında bulunduğu 57’si tutuklu 110 sanıklı dava devam ediyor.

Eşi İsmail Güneş’in DEAŞ mensubu olduğunu bilmediğini ileri süren tutuksuz sanık F.G. savunmasında, “İsmail ile 2007 yılında evlendik. 2 çocuğum var, patlama olayı olduğu zaman 9 yıllık evliydik. Eşimin ne zamandır bu örgütün içinde olduğunu bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmazdı’’ dedi.

“Eşimin öldüğüne üzülmedim’’

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz’ın “Eşinin öldüğüne üzüldün mü’’ sorusuna cevap veren F.G. “Eşimin öldüğünü emniyette öğrendim, öldüğüne üzülmedim. Çünkü şu anda içinde bulunduğum durumda olduğum için, beni bu hale düşürdüğü için. Zaten evliliğimizde sorunlar vardı, kendisi çalışmıyordu, anlaşamıyorduk. 2 defa da ayrılmaya kalkıştım ama beni çocuklarımı göstermeme tehdidi ile bırakmadı" ifadelerini kullandı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma verilen öğle arasından sonra tutuklu ve tutuksuz sanıkların dinlenmesi ile devam edecek.