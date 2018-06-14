Çarşı ve Mahalle Bekçileri yeniden sokaklarda

Göreve başlayan Çarşı ve mahalle Bekçilerinin 43’ü Şahinbey Polis Merkezi Amirliği, 40’ı Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği, 30’u Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ve 30’uda 25 Aralık Polis Merkezi Amirliği sorumluluk alanlarında görev yapacak.

Gece saat 22:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında sorumluluk bölgelerinde ve yoğun olarak iş yerlerinin bulunduğu güzergahlarda, bölge polis ekipleriyle birlikte müşterek olarak meydana gelmesi muhtemel olayları önleme, meydana gelen olaylara ise seri bir şekilde müdahale etme görevini yürütecek olan Çarşı ve Mahalle Bekçileri şimdiden pek çok olayı aydınlattı.

Bekçiler göreve hızlı başladı

Göreve başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin bu güne kadar yapmış oldukları çalışmalarla 10 Haziran 2018 günü Yeditepe Mahallesinde şüpheli şahıs H.T.’den 18 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet dolu fişek ele geçirdi. Bekçiler ayrıca 7 Haziran 2018 günü Ünaldı Mahallesi Hasip Dürri Caddesi üzerinde şüpheli şahıs C.Y.’den 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 40 adet fişek, 9 Haziran 2018 günü Bozoklar Mahallesinde şüpheli şahıslar E.K. ve M.D’den 20 kök dişi hint keneviri ve 11/12 Haziran 2018 günü haklarında yakalama emri bulunan 2 şahsın yakalanarak 5,4 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmesi olaylarını da aydınlattılar.