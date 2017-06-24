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24 Haziran 2017 15:39

Dilencinin savunması pes dedirtti

Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri, yakaladığı dilenciler, kazandıklarının kendilerine yetmediğini dilenciliğin hırsızlıktan iyi olduğunu söylediler.

Dilencinin savunması pes dedirtti

24 Haziran 2017 15:39


Halktan para ve yiyecek toplayabilmek için her fırsatı değerlendiren dilenciler, zabıta ekiplerinden kaçamadı. Bayram öncesinde denetimlerini sıklaştıran İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde topladığı yaklaşık 30 kişilik dilenciyi İslahiye Belediyesi Konferans salonuna toplayarak, burada İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince GBT’leri sorgulandı. Suça karışmayanlar dilenciler serbest bırakıldı.


Dilencilerin Gaziantep ve Urfa’dan geldikleri, tarlalarda amelelik yaptıklarını, ancak kazandıkları ücretin kendilerine yetmediği belirtirken, ’dilenciliğin hırsızlık yapmaktan daha iyidir’ diyen dilencilerden Adem Yıldız (33) isimli şahıs, 6 aile aynı evde kalıyoruz, 5-6 defa fona başvuruda bulum her defasında red edildi, neden red edildi anlamadım diyerek, özürlü olduğunu başka yapacak bir işinin olmadığını, mecburen dilendiğini 6 çocuğunu ve bir tanesinin henüz 1 aylık olduğunu, onları doyurmak zorunda olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan İslahiye Belediye Başkan yardımcısı Ergün Mideoğlu, Devletimiz tüm vatandaşlarına kucak açtığını, ancak bunların dilenciliğe alıştığını, İslahiye Belediyesi olarak ilçede dilenciler fırsat vermeyeceklerini belirtti.




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