Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 12:40

Fatma Şahin’den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayımladığı mesajda Türkiye’nin, umudu ve göz bebeği olan gençlerin omuzları üzerinde yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdüreceğini belirtti.

Fatma Şahin’den 19 Mayıs mesajı

18 Mayıs 2018 12:40


Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında 19 Mayıs 1919 gününün Türk milletinin büyük uyanışının gerçekleştiğini hatırlatarak, 19 Mayıs’ın işgalci güçlere karşı başkaldırının başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklal, ya ölüm!” sloganıyla millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği büyük gün olduğu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşündüğünü vurgulayan Şahin’in mesajında “Gazi Mustafa Kemal, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk: onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuştur. Bu sebeple, böylesine değerli bir övgü ve iltifata mazhar olan gençliğimizin de, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda kendisine düşen sorumluluğun bilincinde olması ve bu şuurla hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemiz, umudumuz ve göz bebeğimiz gençlerimizin omuzları üzerinde yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdürecektir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla dosta güven, düşmana korku veren bir üslupla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Gençlerimiz, bunun en güzel ispatını 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişe attıkları imza ile göstermişlerdir. Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç