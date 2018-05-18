Fatma Şahin’den 19 Mayıs mesajı

Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında 19 Mayıs 1919 gününün Türk milletinin büyük uyanışının gerçekleştiğini hatırlatarak, 19 Mayıs’ın işgalci güçlere karşı başkaldırının başladığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklal, ya ölüm!” sloganıyla millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği büyük gün olduğu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gelişerek yükselmesinin ancak Türk gençliğinin çalışkanlığı ve azmiyle başarılabileceğini düşündüğünü vurgulayan Şahin’in mesajında “Gazi Mustafa Kemal, ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk: onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ diyerek gençliğe olan inancını ortaya koymuştur. Bu sebeple, böylesine değerli bir övgü ve iltifata mazhar olan gençliğimizin de, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda kendisine düşen sorumluluğun bilincinde olması ve bu şuurla hareket etmesi gerekmektedir. Çünkü ülkemiz, umudumuz ve göz bebeğimiz gençlerimizin omuzları üzerinde yükselerek mevcudiyetini ilelebet sürdürecektir. İnanıyorum ki gençlerimiz, tarihimizden aldıkları ilhamla dosta güven, düşmana korku veren bir üslupla medeniyet yürüyüşümüzü çok daha ileri mesafelere taşıyacaklardır. Gençlerimiz, bunun en güzel ispatını 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnişe attıkları imza ile göstermişlerdir. Bu yolda kılavuzumuz, medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile dünyaya örnek olan ecdadımızdır. Bizlere bu cennet vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Siz sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" denildi.