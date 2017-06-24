Gaziantep protokolünden Huzurevi ve Şehitlik ziyareti

Ramazan Bayramı arefesinde Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki protokol üyeleri önce Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek yaşlılarla tek tek yakından ilgilendi. Büyüklerin elleri öpülerek duaları alındı. Burada bulunan çocuklara da Bayram hediyesi olarak Oyuncak Bebek, Oyuncak Araba, Futbol Topu, Santranç takımı hediye edildi.

Huzurevi ziyareti sonunda Bayramın iyi geçmesi temennisinde bulunuldu.

Yaşlı bakım ve huzur evi ziyaretinin ardından şehitliğe geçen Vali Yerlikaya ve protokol üyeleri, şehitlerin mezarı başında bulunan şehit yakınlarıyla bayramlaşarak, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra ise şehitler için mezarları başında kuran tilaveti okunarak dualar edildi.

Protokolün Huzurevi ve şehitliğe gerçekleştirdiği ziyarete, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Gaziantep Milletvekilleri Abdulhamit Gül ve Canan Candemir Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu askeri erkan katıldı.