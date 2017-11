Gaziantep’te öğretmenler günü kutlaması

Ardından ŞKM’deki öğretmenler günü kutlama programıyla devam etti.

Gaziantep’te 24 Kasım Öğretmenler Günü sabah saat 09:00’da demokrasi meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Öğretmenler günü kutlama programıyla devam etti. Öğretmenler günü kutlama programına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

“Şehrimizde bulunan 26 bin 500 öğretmeninin öğretmenler gününü kutluyorum”

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Gaziantep’te bulunan 26 bin 500 öğretmenin öğretmenler gününü kutlayarak, “Şehrimizde bulunan 26 bin 500 öğretmenimizin öğretmenler gününü kutluyorum. 511 bin öğrencimiz var. Bunların yanında muhacir olan 67 bin 500 öğrencimiz daha var. Açık liseyle beraber 630 binlik bir aileyiz. Öyle bir meslek yapıyorsunuz ki anne baba bildiğimiz öğretmenlerimizsiniz. Siz bize okumayı, toplama-çıkarmayı, iyiyi kötüyü, hayatı öğrettiniz” dedi.

“En çok sevilen öğretmen değil en çok seven öğretmen önemlidir”

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete En çok sevilen öğretmen değil, en çok seven öğretmenin önemli olduğunu söyleyerek, “şunu unutmayalım ki, En çok sevilen öğretmen değil en çok seven öğretmen önemlidir. Çünkü en çok sevilen öğretmen aynı zamanda geleceğimiz olan evlatlarımızın özellikle eğitimle ilgili alanlarda gerekse toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda sizi örnek alacaktır. O yüzden hayatımızda en çok sevilen öğretmen olmayı belki önemsiyoruz, ama aynı zamanda seven öğretmen olmalıyız. Gözlerimize bakan evlatlarımızın o sevgiyi hissetmesi bizim için çok önemlidir. Bir ideal ve gaye mesleği olan öğretmenlik, toprak altına atılan bir tohum misali, o tohumun birer tohum olarak fışkırması misali ve o tohumun kendini feda etmesi gibi öğretmenlerde öğretmenler de kendilerini meslek hayatlarına adamaktan mutluluk duyuyor” diye konuştu.

Programın sonunda emekli öğretmenlere plaket verildikten sonra, göreve yeni başlayacak öğretmenler ise yemin etti. Program folklor gösterisiyle sona erdi.