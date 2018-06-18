Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 tutuklama

Operasyon kapsamında 7 kilo 655 gram esrar maddesi de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon ve uygulamalar gerçekleştirdi. Gaziantep otogarında yapılan uygulamada, çiçek saksısına zulalanmış 2 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca sokak satıcılarına yönelik Perilikaya, Çıksorut, Deniz, Kıbrıs, Binevler, Malazgirt, Beydilli ve Çukur mahallelerinde yapılan operasyonlarda ise 4 kilo 855 gram esrar, 200 gram eroin, 450 gram metamfetamin, 50 gram bonzai, 755 adet captagon, 65 adet ekstasy, 200 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 29 bin 65 lira para ile 4 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi ise yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.