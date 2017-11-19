GSO Ticaret Heyeti Ukrayna’da

GSO tarafından organize edilen ve KOSGEB tarafından desteklenen organizasyonla hazır giyim, kumaş ve iplik üreticilerinden oluşan 39 kişilik heyet, Ukrayna Kharkiv’de 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen Kharkiv Fashion Show’a katıldı.

Moda etkinliği kapsamında GSO’ya özel ayrılan 50 metrekarelik bir alanda heyette yer alan firmaların ürünleri sergilendi ve kutnu kumaşının tanıtımı yapıldı.

Heyette yer alan firmalar, kumaş iplik ve hazır giyim alıcılarıyla ikili iş görüşmeleri yaparak kentin sanayisini ve üretim yapısını da tanıtma fırsatı buldu.

Kharkiv Hazır Giyim ve Tasarım Kümesi ile ortak işbirliği konulu bir toplantı da yapan heyet Gaziantep sanayisini tanıtan bir sunum yaptı.

Firmaların bir araya gelerek, heyet organizasyonu kapsamında bu tür etkinlikler yapmasının firmaların gelişimi ve uluslararası pazarlarda rekabetini arttırması açısından oldukça yararlı olduğunu kaydeden GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, “Gelişen dünya ekonomisinde üretim şekillerini yerinde görmek firmalarımıza çok ciddi avantajlar sağlıyor. Biz de bu anlayıştan yola çıkarak mümkün olduğu kadar sektörlerimize yönelik pazarlama faaliyetleri düzenliyoruz. Bu şekilde oluşturulan sektörel ticaret heyetleri ile yurtdışında düzenlenen fuarlara ve etkinliklere katılıyoruz. Bu sonuçla kentimizin ve ülkemizin ekonomisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Göncü, sektörlere yönelik yeni faaliyetler gerçekleştirmeye devam edeceklerini, firmaların kümelenme anlayışını geliştirmek, üretimlerini ve ihracat kabiliyetlerini arttırmak amacıyla desteklere devam edeceklerini sözlerine ekledi.