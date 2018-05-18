GTO başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı”münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı:

GTO Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur’un kutlama mesajında, "19 Mayıs, Türk ulusunu aydınlığa kavuşturan ve Cumhuriyet ile buluşturan bir dönüm noktasıdır. Milletimiz içinde bulunduğu yokluğa ve çaresizliğe rağmen büyük bir kahramanlık göstererek, vatanımıza ve bu topraklar üstündeki varlığımıza göz dikenlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu kararlı mücadeleye başlarken aziz Türk milletine ve özellikle gençliğe güvenerek yola çıkmıştır. Bu yolda gençlerimize her zaman çok güvenmiştir. Atalarımızdan almış olduğumuz bu emanete de en iyi gençlerimiz sahip çıkacaktır” denildi. 19 Mayıs’ın Türk milletinin makus talihini tersine çevirip umutları canlandıran tarihi bir adım olduğunu ve bu adımın Cumhuriyet tarihinin bir miladı olduğunu vurgulayan başkanlar, "Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve milletimizin kaderini değiştiren 19 Mayıs 1919’un 99. yıl dönümünü ve Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını milletçe kutluyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a doğru attığı adım bağımsızlık ateşini tutuşturmuş ve Türk milletinin tarihinde dönüm noktası olmuştur.

Asil milletimizin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde şaha kalktığı tarih olan 19 Mayıs, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne yönelik saldırılar veya tehditler karşısında yılmadığının ve vatanı uğruna gerektiğinde canını feda ederek birliğinin ve bağımsızlığının elinden alınmasına fırsat vermeyeceğinin simgesi olmuştur. İstiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz en büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini tüm dünyaya ilan etmiş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek olmuştur. Tarihin altın sayfalarına yazılan bugün Cumhuriyet’in ilanından sonra bizzat Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Bizler de ülkemizin geleceğini gençlerimizin inşa edeceğine olan inancımızla onlara destek olmaktayız. 19 Mayıs 1919’da başlayan bağımsızlık mücadelesi ile ilk adımları atılan Cumhuriyetimizin: birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, gelecekte daha huzurlu daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşması için bizlere ve özellikle gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Bağımsızlık meşalesi geleceğimizin teminatı gençlerimizin elinde hiçbir zaman sönmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 99 yıl önce Samsun’da hürriyet ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milletimizin istiklal ve istikbal yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını, yokluk ve yoksulluk içinde verdiği mücadeleden birbirlerine sarılarak zaferle çıkan ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şuur, idrak ve nitelikleri ile gurur duyduğumuz ve en büyük zenginliğimiz olarak gördüğümüz Cumhuriyetimizi yaşatma ve yüceltme mesuliyeti tevdi ettiğimiz geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.