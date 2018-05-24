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24 Mayıs 2018 14:37

İftara yetişemeyenlere kumanya

Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için İftara 5 Kala projesi ile şehrin en yoğun kavşaklarından birisi olan Başkarakol kavşağı ışıklarında kumanya dağıttı.

İftara yetişemeyenlere kumanya

24 Mayıs 2018 14:37


Şahinbey Belediyesi iftarı evinde açamayan ve trafikte kalan vatandaşlara İftara 5 Kala projesi ile kumanya paketi dağıtarak iftarlarını açmalarını sağladı. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüslerdeki vatandaşlar dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açtı.


Başkana Teşekkür


Şehreküstü Konakları ve Onkoloji Hastanesi önünde vatandaşlara iftar ikramında bulunan Şahinbey Belediyesi Ramazan Ayı boyunca 145.000 kişinin iftarını açmasını sağlarken, bu hizmeti bir adım daha ileriye taşıyarak trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda iftara yetişemeyen vatandaşlara yetişerek büyük takdir topladı.


Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücülerden biri, “İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan’ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. İftar vakti bizleri unutmayarak iftarlık dağıttılar. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulamaya öncülük ettiği için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahamzoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.




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