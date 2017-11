Kubba’dan Öğretmenler Günü mesajı

Hayrullah Kubba, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajı yayımladı. Hayrullah Kubba, mesajında öğretmenlerin genç nesilleri büyük bir sevgi, saygı ve özveriyle yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlayan ve bu uğurda hiçbir zorluktan kaçınmadığını belirterek, öğretmenlerin ülkelerin gelecekteki yol haritalarını çizdiğini ifade etti. 24 Kasımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiğini hatırlatan Kubba’nın mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ’başöğretmen’ unvanı veriliş günü olan 24 Kasım’ı aynı zamanda Öğretmenler Günü olarak kutlamaktayız. Bir toplum eğitimcisine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakar. Bu nedenle eğitime destek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur ve olacaktır. Cesaretini ve öz güvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakar ve onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan, doğruyu, güzeli, iyiyi, her alanda yeniliği ve yenileşmeyi savunan gerçekleri anlatan, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı, geleceğin ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gününüzü bir kere daha kutluyor en derin sevgi ve saygılarımı sunuyor ve Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyorum" denildi.