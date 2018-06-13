Mahrukatçılar Sitesi’nde korkutan yangın

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın büyük paniğe neden olurken 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Mahlukatçılar sitesinde son 2 yıl içerisinde meydana gelen toplam 2 ayrı yangında toplam 12 iş yeri küle döndü. 2016 yılındaki yangında 8 iş yerinin yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirten Mahrukatçılar Odası Başkanı Müslüm Keklik, son yangında da ise 4 ayrı iş yerinin yandığı, “Şükür ki can kaybı yaşanmadı, itfaiye ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yangınların sebebi üzerine gideceğiz” dedi.

"Yangın felaketi yaşadık"

Gaziantep Mahrukatçılar Sitesi’nde yaşanan yangın vakalarına dikkat çeken Başkan Keklik, “2016 yılında da sitemizde 8 işleri yanarak küle döndü ve kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda can kaybının olmaması bizi sevindirdi ancak esnaflarımızın iş yerleri kullanılmaz hale geldi. Son yaşadığımız yangın da da yine iş yerlerimiz zarar gördü. Site alanlarında itfaiyenin daha rahat çalışması gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri yine olaylara hızlı müdahale etti ancak bizim sitemiz yanıcı maddelerle dolu olduğu için tehlike arz ediyor. Olayın yaşandığı saatlerde ben de yönetim kurulumla siteye geldim ve ekiplerimizle birlikte yangın alanında bulundum. Zaman zaman sitemiz içinde yangın olayları yaşanıyor. Hele de yaz ayının gelmesi ile bu yangınlar artış gösterebiliyor. Bu konuda gerekli tedbirlerin biraz daha yoğun olarak arttırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.