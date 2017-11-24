Medical Park öğretmenleri unutmadı

Medical Park Gaziantep Hastanesi öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Gününde unutmadı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatör Hayrullah Kubba’nın da destek verdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Övündük köyünde bulunan Öğündük İlkokulu öğretmenlerini ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. 4 ayrı sınıfın bulunduğu 60 öğrencili köy okulunda eğitim veren öğretmenlerin, öğretmenler gününü çiçek ve hediyelerini takdim ederek kutladıktan sonra, öğrenci ve öğretmenlerle birlikte okul için hazırlanan öğretmenler günü kutlama pastası kesildi.

Öğündük İlkokulu Okul Müdürü Yılmaz Kılınç, Medical Park Gaziantep Hastanesi personeline ziyaretlerinden dolayı yaptığı teşekkür etti. Hastane çalışanları okuldaki öğrencilere boyama kitabı ve kalem dağıttı.

Öğretmen ve öğrencilerle yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.