Medicalpark'tan stres yönetimi semineri

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Unilever Gaziantep Bölge Müdürlüğü çalışanlarına Psikiyatri Bölümü Uzm.Dr. Neslihan Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı ‘'Ruh Sağlığı ve Stres Yönetimi'' konu başlıklı seminer düzenledi.

Uzm. Dr. Neslihan Şahin ‘'Kişinin ruh sağlığını, dolayısı ile aile ve sosyal yaşamını bu denli etkileyebileceğinden iş stresini önleme konusunda bazı baş etme yolları kullanılması ve gerekirse profesyonel yardım alınması gereklidir. Bazen alınacak basit önlemler gelişebilecek büyük sorunları önlemede etkin olur'' şeklinde konuştu.

İş yaşamında stresle baş etmenin yolları hakkında bilgi verilen seminer, çalışanların sorularının cevaplanmasıyla son buldu.