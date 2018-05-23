Şahinbey müzeleriyle tarihi günümüze taşıyor

Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’ne kazandırdığı Yaşayan Müze Gümrük Hanı, İslam Bilim Tarih Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi ile Gaziantep turizmine ve tarihinin günümüze taşınmasında önemli katkıda bulunuyor.

Milli mücadele müzesi

Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlara ve İngilizlere karşı tek yumruk olup, Dünya’ya örnek gösterilecek bir mücadele ortaya koyan Gazianteplilerin kurtuluş destanı Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’nde yeniden hayat buldu. Ecdadın zor koşullar altında düşmanın teknolojik silahlarına karşı verdiği mücadele bal mumu, heykeller ve ses efektleri ile anlatılıyor. Gaziantep’in direniş destanının yansıması olan Şahinbey Milli Mücadele Müzesi’ni ziyarete gelenler verilen mücadeleyi yerinde yaşayarak tarihte yolculuk yapıyor.

İslam bilim tarih müzesi

2007 yılında Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen taş bina, 2012 yılında ise İslam Bilim Tarihi Müzesi olarak vatandaşın hizmetine sunuldu. İslam bilim tarihinde iz bırakmış olan 53 bilim adamının oluşturduğu 104 eserin sergilendiği müze Kimya, Tıp, Fizik, Astronomi, Denizcilik ve Haritacılık şeklinde 6 seksiyondan oluşuyor. Gaziantep Şahinbey’de inşa edilen İslam Bilim Tarihi Müzesi’nde Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, fizik, mekanik, kimya ve tıp bilimleri alanlarında ortaya koydukları çalışmaların prototipleri sergileniyor. Türkiye’deki iki müzeden biri olan İslam Bilim Tarih Müzesi öğrenciler tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Yaşayan müze gümrük hanı

Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Yaşayan Müze Gümrük Hanı, Vakıf kayıtlarına göre Hacı Ömer Efendi tarafından 1873-1878 yılları arasında yaptırılmıştır. ‘Yolcu hanı’ olarak inşa edilen hanın zemin katındaki mekanlar depo ve ahır, üst katta yer alan odalar ise yolcuların kalması için yapılmıştır. Günümüze kadar han, dükkan ve depo olarak kullanılan Gümrük Hanı Geleneksel Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı han mimarisi özellikleri taşımaktadır. Yapının restorasyonu sonrasında ’’El Sanatları Tanıtım ve Üretim Merkezi’’ olarak kullanılan Yaşayan Müze Gümrük Hanı Gazianteplilerin ve turistlerin uğrak mekanı olarak bilinmektedir.