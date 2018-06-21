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21 Haziran 2018 16:31

Şahinbey’de çöp konteynerleri temizleniyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe mahalle ve sokaklarının yanı sıra mahalleye dönüşen köylerde de çöp konteynerlerini temizliyor.

Şahinbey’de çöp konteynerleri temizleniyor

21 Haziran 2018 16:31


Şahinbey Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerini kötü kokudan arındırmak ve hijyenik bir ortam sağlamak için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Havaların iyice ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde cadde ve sokaklarda yer alan çöp konteynerlerinin pis kokmaması ve çevrede yaşayan insanları rahatsız etmemesi amacıyla çöp konteynerlerinin aralıksız bir şekilde temizlenirken, çöp konteynerinin yıkıma ve temizleme işi düzenli olarak yapılmaya devam ediliyor.


Düzenli olarak temizleniyor


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz konteyner yıkama ve dezenfekte ekiplerimizle ilçe genelindeki bütün konteynerlerimizi düzenli bir şekilde yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz ilçemizdeki bütün konteynerlerimizi tüm yıl boyunca düzenli periyotlarla yıkayıp dezenfekte ediyor. Aynı şekilde yıpranan eskiyen veya arızalanan konteynerlerimizin tamirini yapıp, boyayarak kullanıma hazır hale getiriyoruz. Şahinbey belediyesi olarak her zaman yenilikçi ve modern bir anlayışla hareket edip vatandaşlarımıza her alanda en güzel hizmeti sunuyoruz. Bu anlamda ilçemizin uygun yelerine modern yer altı çöp konteyner sistemleri kurarak güvenli, kullanımı kolay ve görüntü kirliliğini ortadan kaldıran bir imkan sağladık” diye konuştu.




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