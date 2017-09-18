Sanko Okulları 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı törenle başladı

Genel Müdür Melike Toklucu, okul bahçesinde düzenlenen törende, yeni bir akademik yıla başlamanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Toklucu, “Adı çok büyük başarılarla özdeşleşmiş okulumuzun, tıpkı geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında olduğu gibi bu yılda da hayal gücü yüksek, çalışmalarını planlı-programlı yürüten, hedefleri olan öğrenciler yetiştireceğiz” dedi. “Yeni akademik yılımızı, hedeflerini gerçekleştirebilmek ve başarıya ulaşabilmek için şüphesiz bilgi sahibi olmanın önemini kavramış tüm öğrencilerimiz tarafından ulusal ve uluslararası platformlarda her kesimin övgüyle bahsedeceği başarı öyküleri ile taçlandırılacağına inanıyorum” diyen Toklucu, şöyle devam etti:

“Çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsuru olan eğitimin mimarları okulumuzun kıymetli öğretmenlerinin; geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi, millî, insanî, manevî, kültürel değerlerimizi yaşayan, koruyan, geliştiren, çağın gereklerine uygun donanım ve bilgiye sahip, aklın ve bilimin ışığında, çağdaş bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip, Atatürk ilkelerini içselleştirmiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştireceklerine sarsılmaz bir güven duyuyorum.”

Tören, Toklucu’nun 8 Haziran 2018 tarihinde sona erecek 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılarla dolu geçmesi temennisi ile sona erdi.