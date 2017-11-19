Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Giresun
  •  » Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koruma Ekibini Taşıyan Minibüs Görele'de Kaza Yaptı: 4 Yaralı
19 Kasım 2017 19:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele’de kaza yaptı: 4 yaralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Ankara’ya dönüşleri sırasında Giresun’un Görele ilçesinde kaza yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibini taşıyan minibüs Görele’de kaza yaptı: 4 yaralı

19 Kasım 2017 19:33

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi ile koruma ekibinde görevli köpekler yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Giresun istikametine gitmekte olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize, Gümüşhane ve Bayburt programında görev yapan koruma ekibinden görevlileri ve köpeklerini taşıyan minibüs, Görele ilçesi Liman Kavşağı’nda kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğü nedeniyle geçmek istediği sırada şehir içinden sahil yoluna girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında korumaları ve görevli köpekleri taşıyan minibüs takla atarken, otomobil de ve minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, minibüste sıkışan polisleri ve koruma köpeklerini Görele Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı görüp bölgeye gelen vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar Görele Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GİRESUN HABERLERİ
GİRESUN HAVA DURUMU
18
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    18°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç