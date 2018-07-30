Duroğlu Belediyesinden Uzundere projesi

Doğal güzelliği ile herkesin beğenisini kazanan Aksu Deresi’nin etrafına Duroğlu Belediyesi tarafından çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Aksu’nun hem Giresun hem de Duroğlu’nun giriş-çıkış kapısı olduğunu belirten Belediye Başkanı Murat Kılıçaslan, derenin doğal güzelliğini çevre düzenleme, kafeteryalar, oturma alanları, yürüyüş ve gezinti alanları, çocuk parkları ve spor alanları yaparak hem bölge halkının istifadesine sunacaklarını söyledi.

Kılıçaslan, "Aksu Deresi’nin kenarına yapacağımız çalışmaların projeleri büyük kısmı tamamlandı. Burası Giresun’a, Şebinkarahisar, Çamoluk, Alucra gibi ilçelerimizin yanı sıra Sivas, Erzincan, Gümüşhane gibi illerden giriş çıkışı olan bir yer. Devlet Su İşleri geçtiğimiz yıllarda su baskınlarını önlemek için derenin kenarlarına topuk tabir edilen taş tahkimatı yaptı. Biz de derenin etrafını halkımız için sosyal tesisler yaparak buraları daha güzel hale getirmeye devam ediyoruz. Burada akşamları evlerinden çıkıp dolaşabilecekleri, yürüyüş alanları, vatandaşlarımızın oturup çay içebilecekleri kafeteryalar, aydınlatmaları, çocuk parklarıyla beraber güzel bir alan meydana gelecek" dedi.

Beldede adeta bir sahil oluşturduklarını anlatan Başkan Kılıçaslan, "Beldemizden geçen Aksu Deresi’nde Trabzon Uzungöl’ü örnek alarak adeta bir uzun dere oluşturduk. Yani Trabzon’un Uzungöl’ü bizim ise Uzunderemiz var. Dere kenarına yaklaşık 1,5 kilometre yürüyüş parkuru yapıyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Gölümüzde ise su bisikleti, botlarımız mevcut ve isteyen gezinti yapabilecek. Yine göl içerisinde yapay şelalelerimiz mevcut. Dere içerisine ise ilk defa bölgemizde yapay şelaleyi biz oluşturduk. Beldemiz yaz akşamlarında sahilden bunalan kişilerin kaçıp gelebileceği bir sayfiye alanı olsun istedik. Çünkü, bugün sahilde bulunan bir çok ilçemizin Karadeniz Sahilyolu ile birlikte denizle bağlantısı kesilmiş durumda. Neredeyse deniz bu şehirlerimiz için ulaşılması zor hale gelmiş” ifadelerini kullandı.