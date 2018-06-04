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04 Haziran 2018 11:18

Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı’ndan öğrencilere iftar

Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (GESBAV) tarafından her akşam öğrencilere iftar veriliyor.

Giresun Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı’ndan öğrencilere iftar

04 Haziran 2018 11:18


Giresun Üniversitesi bünyesinde kurulan GESBAV, Güre Yerleşkesinde bulunan vakıf binasında öğrencileri iftar sofrasında buluşturmaya devam ediyor. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Mustafa Türkmen, yerlerinin küçük ama yüreklerinin büyük olduğunu ifade ederek, hayırseverlerin verdiği destekle her akşam iftarda öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti.


Vakıf Başkanı Türkmen “Vakfımız henüz bir binaya sahip oldu. Yerimiz küçük ama gelen her öğrenciye iftarlık yerimiz vardır. Bizlerde Vakıf Yönetim Kurulu üyeleriyle her birimiz veya bir kaçımız birlikte burada iftar yapıyoruz. Hedefimiz Ramazan sonrası da öğrencilerimize her sabah Vakfımızda hayırseverlerin desteği ile sabah çorbası vermektir. Şimdi ise ramazan sonuna kadar iftarlarımız devam edecektir” dedi.




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