Giresun’da istihdama teşvik katkısı

Giresun’da istihdama en büyük katkı sağlayan sektörlerden birinin tekstil olduğunu açıklayan AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 20’den fazla tekstil fabrikasında 7 bin 500 civarında kişinin çalıştığını söyledi.

Giresun ekonomisinin AK Parti İktidarı döneminde her geçen gün büyüdüğünü yeni istihdam alanlarının oluşturulduğunu kaydeden Milletvekili Sabri Öztürk, “AK Parti iktidarının Giresun’a yaptığı en büyük istihdam hizmetlerinden birisi teşvik kapsamına alınması olmuştur. Bu teşvikten en fazla yararlanan sektör ise tekstil olmuştur. Giresun’da tekstil sektöründe kümelenme potansiyeli son on yılda ciddi ivme yakaladı. Devletimiz tarafından uygulanan teşvikler ile Giresun’da orta ve büyük çaplı 20’nin üstünde tekstil ve konfeksiyon firması bugün faaliyet yürütmekte, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilinirliği bulunan markalar bu bölgede üretilmektedir. 20’nin üzerindeki tekstil işletmesinde 7 bin 500’e yakın istihdam sağlanmaktadır. Giresun’da hizmet sektörünün ardından en fazla istihdamı tekstil sağlamaktadır. 10 yıl öncesine kadar tekstil bölgede gelip geçici olduğu düşünülürken, bugün bir çok ilçe ve yörede sektör istihdam kapısı konumuna gelmiştir. Hedef önümüzdeki dönemde ilçelerimizin tamamında tekstile dönük kurumsal tesisleşmeyi teşvik edici projeler geliştirmek ve sektörde istihdam çıtasını ilk etapta 10 bine yükseltmektir” dedi.

Giresun’a teşvikin sadece tekstil kazanımı sağlamadığını da dile getiren Milletvekili Öztürk, “Verilen teşvikler ’Bir sizden bir bizden’ kampanyaları istihdamın önünü açmıştır. Giresun’da 2002 öncesinde özel sektörde 15 bin 700 kişi sigortalı çalışırken, bugün sigortalı çalışan sayısı 55 binlerin üzerine çıkmıştır. Yine 2012 öncesinde Bağkur’lu 2 bin civarındayken bugün yaklaşık 9 binlere yükselmiştir. Bu rakamlar Giresun’un 2002 öncesinden 2018’e Giresun’un istihdamında ne kadar bir yükselme gösterdiğini göstermektedir. Bu rakamlar ise takdir edilmelidir ki AK Parti Hükümeti’nin teşvikleriyle sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.