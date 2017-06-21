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21 Haziran 2017 14:53

Görele’de yaz okulu açıldı

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirmek, onları faydalı aktivitelere yönlendirmek amacıyla geçen yıl yoğun ilgi gören yaz okulu öğrenciler için yeniden açıldı.

Görele’de yaz okulu açıldı

21 Haziran 2017 14:53


7-12 yaş grubu öğrencilere Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Kur’an eğitimi, resim, heykel, taş boyama, ahşap boyama, ebru sanatı gibi sanatsal, izcilik, kamp ve gezi organizasyonları, yüzme kursu gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra zeka-beceri oyunları, müzik kursu, Türk Halk oyunları ve modern dans eğitimleri veriliyor.


Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Gençlik Merkezi’nde açılan yaz okulunu çalışmalarını yerinde takip ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Belediye olarak yaz okulu açmalarındaki amaçlarının gençleri faydalı aktivitelere yönlendirmek ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak olduğunu belirten Erener, “Göreleli çocuklar spora ve eğlenceye doyacaklar, çeşitli eğitimlerle kendilerini geliştirip, farklı etkinliklerle kendilerini geleceğe hazırlayacaklardır. Bu okullarda çocukların alacakları eğitimler sadece spor odaklı olmayacak. Öğrenciler, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra, geleneksel çocuk oyunlarından değerler eğitimine kadar birçok faydalı etkinlik ile kendilerini hem sosyal hem de kültürel açıdan donanımlı hale getirebilecekleri eğitimleri alacaklardır. Belediye olarak geleceğimize yönelik yaptığımız ve yapacağımız hizmetler, katkılar devam edecektir. Eğitimin her alanında öğrencilerimizin yanındayız. Kursumuza kayıtlarımız devam etmektedir” dedi.




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