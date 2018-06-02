Şehit Babası,teselliyi Vali’ye sarılmakta buldu

Kuzey Irak bölgesinde yürütülen operasyonlarda terör örgütlerince yerleştirilmiş EYP patlayışıyla Şehit olan Hakan Ergin’in Eynesil’deki baba ocağına acı düştü. Acılı aileyi ise Vali Harun Sarıfakıoğulları ziyaret ederek teselli etmeye çalıştı. Şehit Babası Ahmet Ergin, Vali Harun sarıfakıoğulları’nı karşısında görünce sarılarak uzun süre bırakmadı.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek başsağlığı dileğinde bulundu ve üzüntüsünü paylaştıklarını söyledi.

Şehidin baba evi ise Türk Bayraklarıyla donatıldı.