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02 Haziran 2018 16:44

Şehit Babası,teselliyi Vali’ye sarılmakta buldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda Şehit olan Uzman Çavuş Hakan Ergin’in ailesine Vali Harun Sarıfakıoğulları’ndan taziye ziyareti.

Şehit Babası,teselliyi Vali’ye sarılmakta buldu

02 Haziran 2018 16:44


Kuzey Irak bölgesinde yürütülen operasyonlarda terör örgütlerince yerleştirilmiş EYP patlayışıyla Şehit olan Hakan Ergin’in Eynesil’deki baba ocağına acı düştü. Acılı aileyi ise Vali Harun Sarıfakıoğulları ziyaret ederek teselli etmeye çalıştı. Şehit Babası Ahmet Ergin, Vali Harun sarıfakıoğulları’nı karşısında görünce sarılarak uzun süre bırakmadı.


Vali Harun Sarıfakıoğulları, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek başsağlığı dileğinde bulundu ve üzüntüsünü paylaştıklarını söyledi.


Şehidin baba evi ise Türk Bayraklarıyla donatıldı.




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