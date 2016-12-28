Tekstil’in yeni ustabaşı ‘yapay zekalı dikiş makinesi’ Giresun’da kullanılmaya başlanıldı.

Wi-fi özelliğiyle aynı özellikleri taşıyan diğer makinelerle konuşarak onları yönlendiren bu makine tekstil adına endüstri 4.0 teknolojisine geçişte atılan en büyük adım olarak nitelendiriliyor. Giresun’da bir firma tarafından satın alınan ve kullanılmaya başlanılan makine Japonlar tarafında üretildi. Üzerinde Wi-fi, dokunmatik ekran ve ayar konsolları bulunan makine diğer hemcinslerine komut verebilme, ayar yapabilme gibi özelliklere sahip. Akıllı telefonlara indirilen bir program sayesinde ise makinenin kullanıcısı istediği anda Wi-fi özelliği ile tüm makinelerin ayarlarını tek bir makine üzerinden yapabiliyor. Bu sayede insan faktöründen oluşan hataları da sıfır noktasında kadar indirerek seri üretimde aynı kalitede ürün elde ediyor.

Şirketin Genel Koordinatörü Mehmet Fatih Ceylan, makinenin Türkiye’ye 2 ay önce giriş yaptığını ve ilk olarak kendilerinin kullanmaya başladığını söyledi.

Yapmış oldukları denemeler ve aldığı eğitimler sonrasında makinenin ciddi anlamda katkı ve katma değer sağlayacağını anladıklarını belirten Ceylan, “Türkiye’ye yaklaşık 30 adet giriş yaptı ve bunun 7 tanesini biz aldık şu an işletmemizde seri üretimde kullanılıyor. Makinenin mümessilliğini yapan firmanın bu teknolojiyle bizi tanıştırması sonucunda makinenin özelliklerinden çok ciddi anlamda etkilendik ve bu makineyi yakinen tanımak istedik o yüzden işletmemize kazandırdık. Aynı dikişi elde ettiğimiz makinelere göre yüzde 30 daha maliyetli fakat diğer taraftan elde etmiş olduğumuz katma değer, gerek dikim kalitesi, gerek üretim verimliliği anlamında sağlamış olduğumuz katma değer yaptığımız maliyetin çok çok üzerinde” dedi.



“Wi-fi özelliği ile telefondan yönetilebiliyor”

Makineye yerleştirilen Wi-fi özelliği ile sadece bir makineye yapılan ayarın diğer makinelere aktarıldığını Kaydeden Ceylan, “Birçok mekanik ayarlamayı, kumaşa ve ipliğe göre gibi değişkenleri elektronik panel üzerinden yapabiliyoruz ve bunları dijital hafızada tuta biliyoruz. Benim en çok etkilendiğim özelliklerden bir tanesi ise aslında şu anda tüm işletmelerinde konusu olması gereken endüstri 4.0, yapay zeka, makineler arasında yapılan iletişim. Bu anlamda bu seride üretilen makinelerin bir birleriyle Wi-fi üzerinden etkileşim haline girmeleri ve tek bir makineye ayarlama yapmanız işletmede kullanılan tüm makinelerde aynı özellikte ürün almanız anlamına geliyor ki bu gerçekten de bana göre konfeksiyon alanında endüstri 4.0 uyarlama noktasında atılmış en önemli adımlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.



“Kalifiye elaman ihtiyacını minimize edecek”

Anadolu’dan modaya yön vermeye çalıştıklarını ifade eden Ceylan, “Anadolu’da konfeksiyon yapmaya çalışıyoruz, modaya yön vermeye çalışıyoruz, haliyle sektörün çok fazla yaygın olmadığı ve kalifiye çalışan bulmakta zorluk yaşadığımız yerlerde kalifiye personel ihtiyacını minimize edecek, operatörlere çok fazla iş yükü bırakmayan bir sistem olacak” diye konuştu.