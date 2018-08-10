katındaki balkondan düştü. 2 yaşındaki Muhammed Giresun Özel Ada Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Demirci Mahallesindeki evlerinin balkonunda oynayan Mehmemed Karabıçak (2) dengesinin kaybederek dördüncü kattan düştü. Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Giresun Özel Ada Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak ise verdiği bilgide “Giresun Ada Hastanesi’nde yapılan müdahale ve tetkiklerin ardından ciddi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılmıştır. Bu süreçte gerek hastane ziyaretiyle gerekse arayarak ve mesajlarıyla desteklerini esirgemeyen, dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza şükranlarımı sunarım" açıklamasında bulundu.