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10 Ağustos 2018 10:16

Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak’ın 4. kattan düşen 2 yaşındaki oğlu tedavi altına alındı

Giresun’un Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak’ın 2 yaşındaki oğlu oturdukları binanın 4.

Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak’ın 4. kattan düşen 2 yaşındaki oğlu tedavi altına alındı

10 Ağustos 2018 10:16

katındaki balkondan düştü. 2 yaşındaki Muhammed Giresun Özel Ada Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Demirci Mahallesindeki evlerinin balkonunda oynayan Mehmemed Karabıçak (2) dengesinin kaybederek dördüncü kattan düştü. Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Giresun Özel Ada Hastanesinde tedavi altına alındı.


Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak ise verdiği bilgide “Giresun Ada Hastanesi’nde yapılan müdahale ve tetkiklerin ardından ciddi bir sağlık sorunu olmadığı anlaşılmıştır. Bu süreçte gerek hastane ziyaretiyle gerekse arayarak ve mesajlarıyla desteklerini esirgemeyen, dualarıyla bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza şükranlarımı sunarım" açıklamasında bulundu.




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