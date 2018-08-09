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09 Ağustos 2018 08:58

Çağlayandibi Şelalesi ilgi çekiyor

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Örümcek Ormanları’nın eteklerindeki Çağlayandibi Şelalesi son dönemde doğal güzelliği ile ilgi çekiyor.

Çağlayandibi Şelalesi ilgi çekiyor

09 Ağustos 2018 08:58


İlçeye bağlı Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesi’nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla yürüyüş yolu, köprü ve diğer tesisler yapıldıktan sonra bu yıl tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte ziyaretçilerin ihtiyaçları da karşılanmaya başlandı.


Suyun doğal olarak 15 metre yükseklikten düştüğü ve düşü sırasında su damlacıklarının etrafa yağmur etkisi yapması sonucu enfes bir ambiyans oluşturan şelaleye 150 metrelik yürüyüş yoluyla ulaşılıyor.


Denizden 870 metre yükseklikte bulunan ve Kürtün ilçe merkezine 5, Gümüşhane il merkezine ise 64 kilometre mesafedeki şelale yapılan çalışmalar sonrası gerek Kürtün ilçesinin gerekse Gümüşhane’nin yeni bir turizm destinasyonu olarak önem kazandı.


Kabaktepe şehitliği, Çıkrıkdüzü, Güvende, Kazıkbeli gibi dünyaca bilinen yaylaların yolu üzerinde yer alan ve yılda yaklaşık 100-150 bin kişinin kullanması nedeniyle ciddi bir sirkülasyona sahip tamamı beton yapılan yola yalnızca 150 metre mesafedeki şelalede vatandaşların ihtiyaçları için gürül gürül akan derenin sesi eşliğinde çay, meşrubat ve yöresel yiyecek ürünlerinin satışı da başladı.


Avrupa ve Kafkasların en yüksek ve en yaşlı ladin ve göknar ağaçlarının bulunduğu ve doğal ağaç müzesi olarak nitelendirilen Örümcek Ormanları’na 4 kilometre mesafede bulunan şelaleyi eşi ve ablası ile ziyaret eden Zeki Kutlu, 30 yıldır İsviçre’de yaşadığını ve Karadeniz tatili için buraya geldiklerini belirterek, “Karadeniz gezisi için merkezimiz Giresun ama Gümüşhane’nin çok sayıda görülmeye değer doğal ve kültürel zenginlikleri olduğunu duyunca ilk olarak Çağlayandibi Şelalesi’nden başladık. Örümcek Ormanları içerisinde de olması şelalenin adını daha da ön plana çıkarıyor” dedi.


Şelalenin pek büyük olmamasına rağmen dikkat çekici bulduğunu ifade eden Kutlu, “Çağlayandibi Şelalesine ilk kez geliyoruz. Gördüğümüz şelalelerden boyutu farklı ama çok güzel bir çevre düzenlemesi yapıldı. Şelaleyi seyrederek çay içme imkanı var. Kamelya ve doğayı bozmadan, doğaya uygun yürüyüş yolu ve ağaç köprü yapıldı. İnsanların buraya gelmesi bölge katkı sağlaması açısından çok güzel” diye konuştu.


Kutlu’nun Sivaslı olan eşi Aysel Kutlu ise İsviçre’nin Zürih şehrinden eşi ile birlikte geldiğini belirterek, “Karadeniz gezisi için yola çıktık. Çok güzel ve harika bir doğa var. Bölgenin olanaklarının az olduğunu gördük. Biraz daha turizme açılması gerekiyor. Şelaleler ve bitki örtüsü çok güzel. Yöre insanı çok yakın, çok güzel. Doğayla iç içe, yan yana olmak gerçekten çok güzel” dedi.




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