Gümüşhane’de 15 Temmuz anma programı

yıldönümünde yürüyüş ve akabinde program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlar dev Türk bayrağının arkasında Belediye Mehteran Takımının eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet ve Atatürk caddeleri boyunca yürüyerek Belediye Başkanlığı önündeki tören alanına geldi.

Gümüşhane Belediyesi tarafından düzenlenen program Ankara Kocatepe Camii İmam-Hatibi hafız İsmail Coşar ve hafız Bilal Demiryürek tarafından sala ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Gümüşhane Gençlik Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezliğinde, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan tiyatro oyunu sahnelendi, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Gazi gözyaşlarıyla o gece yaşananları izledi

Sinevizyon gösterisi sırasında 15 Temmuz gazilerinden Yaşar Parlak’ın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlenirken ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul programındaki konuşması canlı olarak katılımcılara izlettirildi.

Burada konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, hain darbe girişiminde hayatını kaybeden 251 şehide rahmet, 2 bin 193 gaziye de Allah’tan şifa dileyerek hain darbe girişiminden bir ay önce Gümüşhane Valiliği görevine atandığını belirterek o gece yaşananları anlattı.

“Dakikaların bile çok önemli olduğu anlardı” diyerek aktardığı 15 Temmuz gecesinde 81 il içinde Gümüşhane’nin hain darbe girişimine en erken tepki veren illerin başında geldiğini kaydeden Vali Memiş, “Bizim görevimiz anayasal sistemi korumak ve kollamaktır. Ama sivil vatandaşlarımızın, şuanda yanımızda olan gazilerimizin böyle bir görevi olmadığı halde kendi hayatlarını hiçe sayarak ortaya çıkmaları tarihte eşi görülmemiş kadirşinaslık ve vatanseverliktir” dedi.

Ahirette şehitlere mahcup olmamak için çalıştıklarını kaydeden Vali Memiş, “Bizler bütün Gümüşhane için, bütün vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Bütün imkanlarımızla ve gücümüzle sizlerin yanındayız. Bundan sonra da aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“15 Temmuz günü Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in kanı yerde kalmadı”

15 Temmuz’un ilk saatlerinde Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş yaylasında gerçekleştirilen operasyona da konuşmasında yer veren Vali Memiş, “Sayıları çok az olan Karadeniz kırsalın sürekli hareket halinde olan terörist unsurlara karşı 15 Temmuz gecesi yapılan operasyonla PKK terör örgütünün sözde Karadeniz yapılanmasının lideri pozisyonunda olan teröristle beraber 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bu operasyonla çok iyi bir netice aldık. Eren Bülbül ve Ferhat Gedik başçavuşumuz ve diğer şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum hem Jandarmamızı hem de Emniyet teşkilatımızı kutluyorum” dedi.

“İçimizde hain barınmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz”

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de 15 Temmuz hain darbe ve ülkeyi işgal girişimini hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “İçimizde hain barınmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu 15 Temmuz darbe girişiminin mağdurları 251 şehidimiz ve 2 bin 193 gazimizdir ve bu millettir. Bunun haricinde bu ülkede 15 Temmuz hain darbe girişiminin mağduru yoktur, bunun istismarını yapanlara, algı oluşturmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Hepinizi darbe girişimine karşı verdiğiniz kahramanca mücadeleden dolayı 81 milyonu asil direnişinden ve göğsünü kurşunlara, toplara, mermilere gerişinden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Biz korkusuz bir milletiz”

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise konuşmasında “Biz korkusuz bir milletiz” değerlendirmesinde bulunarak, “Allah o gece bütün kardeşlerimizin içinden adeta korkuyu söküp aldı ve kahramanca mücadele ettik. 15 Temmuz bizim için her yönüyle bir dönüm noktası ve milat. 15 Temmuz bizim bin yıllık siyasi tarihimizin, özellikle bu coğrafyada Malazgirt’ten beri verdiğimiz mücadelenin bir özetidir. Bir milletin çok uluslu saldırılara karşı destansı mücadelesidir. 15 Temmuz bir olduğumuzun, millet olduğumuzun, Anadolu olduğumuzun dünyaya ilanı ve yeniden yükselme dönemine girmedir” şeklinde konuştu.

“Bunların unutulmaması ve her zaman zihinlerimizde canlı kalması gerekir”

Belediye Başkanı Ercan Çimen de konuşmasında insanoğlunun erken unuttuğunu hatırlatarak, “Öyle olaylar yaşadık ki bunların unutulmaması ve her zaman zihinlerimizde canlı kalması gerekir. Bundan 2 yıl önce yaşanan darbe girişimini de unutmayacağız. Elimizden vatanımızı, bayrağımızı, hür irademizi ve devletimizi almak istediler. Necip ve kahraman milletimiz hainlere ve onların arkalarındakilere gerekli dersi verdi” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gümüşhaneli 15 Temmuz gazileri Fazıl Macit, Necmettin Utuş, Yaşar Parlak, Yusuf Pezük, Metin Yaşar ve Ömer Faruk Kocaoğlu’na protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Saat 00.13’te tüm camilerde sala okundu

İlahi ve kahramanlık türkülerinin seslendirildiği program çorba ikramıyla son buldu. Programın ardından saat 00.13’te Ankara Kocatepe Camii İmam-Hatibi hafız İsmail Coşar ve hafız Bilal Demiryürek tarafından merkezi ezan sistemi aracılığıyla sala okundu.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlenen programa Vali Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.