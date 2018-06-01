Gümüşhane’de TOKİ konutları gün sayıyor

Başkanlık makamında düzenli olarak gerçekleştirdiği basın toplantılarının bu ayki bölümünde TOKİ konutlarını ele alan ve gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Çimen, “Şehrimize, ülkemize hizmet etme fırsatını Rabbim bize verdi. Güzel şeyler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Özellikle vatandaşların TOKİ ile ilgili beklentileri yüksek. Bu nedenle bu konuda vatandaşları bilgilendirmek istedik” dedi.

“528 konut olarak başlanılan projede konut sayısı şuan 534 oldu”

TOKİ’de güzel bir noktaya geldiklerini kaydeden Başkan Çimen, Gümüşhane’de artan konut ihtiyacının karşılanması için bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak, “Bu çalışmamız ile belediyemize 10 binin üzerinde başvuruda bulunuldu. Bu başvuruları değerlendirerek TOKİ başkanımıza gittik. Milletvekillerimizin de desteğiyle hızlı bir şekilde Hasanbey mahallemizde yapımına 2017 Şubat ayında başladığımız TOKİ konutlarımız devam ediyor. Toplam 67 bin 170 metrekare alanda 528 konut olarak başlanılan projede konut sayısı şuan 534 oldu. Artmasının nedeni bir bloğun zemininde yer değişikliği yapıldı. Bu nedenle ilave konut eklendi” dedi.

“Tapuların devrini yaptık”

Çevre yolunda da son aşamaya gelindiğini dile getiren Başkan Çimen, TOKİ konutlarına çevre yolundan da gidiş-gelişli ayrı bir yol yaptırdıklarını belirterek, “Belediye olarak TOKİ konutlarının tapularının devrini yaptık. Biz o bölgede yaklaşık 2 bin konut yapmayı planlıyoruz. Kısa süre sonra kura çekimlerinin yapılmasını bekliyoruz. Belediye olarak bizim bu bölgedeki alanımız 42 bin 415 metrekare. Bizim oradaki amacımız şehrimizdeki konut ihtiyacının karşılanması ve artan kira ve konut fiyatlarının en aza indirilmesi. Burada tamamen vatandaşımızı gözeterek çalışma yaptık. Belediyemize ait alanı emlak değerleri üzerinden devrettik. Kar amacı gütmedik. Konut fiyatlarının artmaması için böyle bir karar aldık” diye konuştu.

TOKİ konutlarının alt tarafında kentsel dönüşüm yapılacak

TOKİ konutlarının ardından bu bölgenin hemen altında bulunan 110 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm başlatmayı planladıklarını, bu bölgede 98 hak sahibinin olduğunu, bunlardan 86’sının gecekondu, 12’sinin özel mülkiyet olduğunu hatırlatan Çimen, “Devrettiğimiz arazi karşılığında arazi bedeli üzerinden depo konutları aldık. Sosyal konutların fiyatlarını yükseltmemek için yüzde 5 civarında konut alıyoruz. Çoğu şehirde yüzde 40-50’lerle konut yapılıyor. Biz de bunu böyle yapabilirdik ama yapmadık. Kar amacı hiçbir zaman gütmedik. Sosyal konut olarak yapılıyor orası” ifadelerini kullandı.

Başkan Çimen konutların kuralarının kısa süre içerisinde çekileceğini tesliminin de yıl içerisinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Başkan Çimen ayrıca Karaer Mahallesi 80 ada 13 ve 24 numaralı parsellerde yapımına başlanılan ve geçtiğimiz yıl Haziran ayında durdurulan bina inşaatının da önümüzdeki günlerde yıkılacağını söyledi.

Bu bölgede bitişik nizam 8 kat imar verdiklerini hatırlatan Başkan Çimen, “Verilen imar bahçe mesafeleri ve civar parsellerdeki yapılara uygun. Ancak kamu vicdanını göz önünde bulundurarak bu binanın yıkılarak yeniden yapılmasını firma ile konuşarak kararlaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu bina yıkılarak çekme mesafeleri yeniden düzenlenecek ve ruhsatlandırılacak. Bu binanın yıkılması şehrimizde bir ilk olacak. Yıkıldıktan sonra firma mevzuata uygun şekilde binasını yeniden yapacak. Firmanın sağduyusuna da teşekkür ediyorum. Gümüşhane’de kimseye farklı bir muamele yapmadık, yapmayacağız. Herkese eşit mesafedeyiz. Bir yanlış varsa kim olursa olsun durun derim” diye konuştu.

Konuşmasında 24 Haziran’da yapılacak seçimlere de değinen Başkan Çimen, seçimin Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle bu seçimde de milletimiz ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozacaktır. 24 Haziran Türkiye’nin aydınlık yarınlarının açılacağı gün olacak. Gümüşhane olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize en güçlü desteği verdik ve bu seçimde de vereceğiz. 24 Haziran’da yeniden milli irade tecelli edecek. 24 Haziran’da yapılacak seçim milletimiz için ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çimen, “Bu hizmetlerin Gümüşhane’ye gelmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, ilimizin evladı Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a, Bakanlarımıza ve ilimizin değerli milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile önceki dönemlerde emeği geçen tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle toplantıyı sonlandırdı.