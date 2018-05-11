Gümüşhane’den ABD, Fransa’ya tepki

Cuma namazının ardından 15 Temmuz Zafer Meydanında toplanan vatandaşlar ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinlilerin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşüne destek vermek, Büyük Felaket olarak adlandırılan Nakba’nın 70. yılını protesto etmek ve Fransa’da Kuran-ı Kerim hakkında yayımlanan hadsiz bildiriyi lanetlemek üzere bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, MHP İl Başkanı Nadim Aydın, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Sıtkı Acet, MHP ve İYİ Parti Milletvekili aday adayları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda grup adına açıklamayı İHH İnsani Yardım Vakfı Gümüşhane Dernek Başkanı Ruşen Kalaycı yaptı.

Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Kudüs ve Filistin’in 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altında olduğunu kaydeden Kalaycı, “Siyonist İsrail devleti, Kudüs’ü hukuksuz bir şekilde tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak başkent yapmak istemektedir. Kim hangi kararı alırsa alsın "Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize; Peygamber Efendimizin İsra yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır. Mekke, Medine Müslümanlar için ne kadar kutsalsa, Mescid-i Aksa ve çevresi de o kadar kutsaldır. Çünkü bu belde Allah’ın ayetlerinden ve peygamberlerimizden izler taşımaktadır. İşgalci İsrail ve taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor. Kutsallarımız çiğnenirken, değerlerimiz ayaklar altına alınırken, kardeşlerimiz katledilirken hiçbir şey yapmadan yerimizde durmak, seyretmek Müslümanlara yakışmaz. Müslüman zalim karşısında eğilmez, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih eder. Filistinli kardeşlerimizin bu kutlu yürüyüşünü maddi ve manevi destekliyor, Rabbimizden bu mücadeleyi muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz” dedi.

Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceklerini kaydeden Kalaycı, tüm uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırarak, ABD’nin ve İsrail’in bu hukuksuz kararına ve uygulamalarına karşı çıktıklarını deklare etti.

Kalaycı, açıklamasında son olarak Fransa’da 300 kişinin bir bildiri hazırlayarak Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemesinin hadsiz bir tavır olduğu belirterek, bu durumu en ağır bir şekilde lanetliklerini söyledi.