Şiran’da öğrenciler yaşlıların sofrasına konuk oldu

Şiran ilçesindeki Mustafa Gül kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler iftarlarını önceden belirledikleri ve yalnız yaşadıkları tespit edilen yaşlılarla birlikte yaptı.

Yurtta hazırladıkları yemekleri ve yardım kolileri ile birlikte ilçeye bağlı Sarıca köyünde yaşayan Süleyman ve Hanife Mallı ile ilçe merkezindeki Nazir Cambaz’ın evine konuk olan öğrenciler yaşlılarla birlikte iftar yaptı.

Ramazan ayında öğrencilerin yaşlılarla gönül köprüsü kurduğunu, Ramazan ayındaki yaşlı ziyaretlerinin Osmanlı kültüründe de var olduğunu belirten KYK Gümüşhane İl Müdürü Mücahit Atalay, “Öğrencilerimiz yaptıkları yemek ve tatlılar ile Ramazan kolilerimizi yaşlılarımızı evlerinde ederek onlara ikram ettiler. Birlikte iftar yaptılar. Evlerinin ve kalplerinin kapılarını sonuna kadar öğrencilerimize açan yaşlılarımızdan Allah razı olsun” dedi.