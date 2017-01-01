Edinilen bilgiye göre, A.Ö.K.'nin (34) İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getireceği bilgisini alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı. Yalova yolu üzerindeki Alaşar Mahallesi'nde aracın durmaması üzerine yaşanan kovalamacada, Gemlik istikametine doğru kaçan şüpheli, Dürdane rampasında gözaltına alındı. 1 kilo 80 gram bonzai ile yakalanan şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında en az 10 yıl hapis cezası istenen A.Ö.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, şüpheli ve şahitlerin ifadelerinin ardından sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 2 bin lira para cezası verdi.

Ahmet Faruk Çabuk

BURSA