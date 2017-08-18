100 kilometreye 1.5 lira yakıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından tasarlanan elektrikli araç Kocaeli Körfez pistinde düzenlenecek olan ’Efficiency Challenge Electric Vehicle’ yarışmasına katılacak. TÜBİTAK tarafından alternatif enerji kaynakları konusunda kamuoyunda farkındalığı yükseltmek amacıyla düzenlenen yarışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği öğrencileri ’Gopower’ isimini verdikleri araçla yarışacak. İki kişilik olarak tasarlanan ve ortalama saatte 60 kilometre hız yapabilen aracın toplam ağrılığı 250 kilogram. 100 kilometre mesafede 1.5 TL’lik enerji maliyeti ile kat edebilen aracın elektrik motoru ve motor sürücüsü öğrenciler tarafından tasarlanarak yerli üretim yapıldı. Basın mensuplarına tanıtılan aracın 30 turu 65 dakika içerisinde en az enerji tüketerek tamamlaması hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, elektrikli aracın öğrencilerin tasarımlarıyla öğretim elemanların katkıları ile tamamlandığını söyledi. Bilimsel araştırma destekli projeye katkıyı esirgemediklerini ifade eden Rektör Şahin, "Araç yarışa hazır. En önemlisi burada öğrencilerimizin uygulamaya yönelik faaliyetlerinde bunlar önemli katkılar sağlıyorlar. Ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda kısa ve orta vadede bu öğrencilerimizin her biri istihdam edildiğinde çok önemli katkıları olacak. Bunu da bu eğitimleri sırasında almış olmaları çok önemli" dedi.

"HEDEFİMİZ 100 KİLOMETRE MESAFEDE 1.5 LİRALIK BİR ENERJİ TÜKETİMİ SAĞLAMAK"

Elektrogop Akademik Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Akar, tamamen elektrikli olan aracın kabuk kısmının hafif olması ve korozyon problemlerinin olmaması gibi avantajlarından dolayı kompozot malzemeden üretildiğini kaydetti. TÜBİTAK’ın alternatif enerjili araçlar için oluşturulan aracın konsept bir araç olduğunu söyleyen Akar, "TÜBİTAK 30 tur yaklaşık 60 kilometrelik bir yolu 65 dakikada en az enerji tüketerek bitirmeye yönelik bir yarış yapıyor. Biz de 2016 yılının başından itibaren kurmuş olduğumuz takımla birlikte çalışmalarımıza başladık.

Mekanik, elektrik, elektronik ve tasarıma yönelik öğrenci gruplarından çalışma grubu oluşturduk. Bu kapsamda aracın gerekli tasarımları yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında sanal ortamda aerodinamik testleri, rüzgar testleri, dayanım testleri yapıldı. Burada istenilen değerlere ulaştıktan sonra aracın üretimi ile olan aşamalara başladık. Burada aracın kabuğunun tamamını kompozitten ürettik. Hafif, sağlam bir malzeme ve korozyon ve benzeri riskler olmadığı için, ayrıca ileri ki yıllarda araçların daha çok kullanacağı bir malzeme. Araç kabuğunu ürettikten sonra aracın iki alt parçası olan elektrik motoru ve elektrik motor sürücü de takım tarafından tasarlandı ve üretildi. Aynı zamanda aracımız 60 kilometre olacak şekliyle şuanda üzerinde kullandığımız batarya 4.1 kilovat bölü saatlik bir batarya ve toplamda bir şarj ile 100 kilometre gitmeyi planlıyoruz. Batarya gücü artırılırsa aracın gideceği yol ve mesafesi artacaktır. Hedefimiz 100 kilometre mesafede 1.5 liralık bir enerji tüketimi sağlayarak oldukça ekonomik bir araç oluşturmaktı" diye konuştu.

Nurhan İçmez