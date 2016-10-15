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12 işçi yemekten zehirlendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde taşeron bir şirkette çalışan 12 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanmaları üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

12 işçi yemekten zehirlendi

15 Ekim 2016 12:33

Edinilen bilgiye göre, Emet Bor İşletmesi’nin Hisarcık’ta taşeron şirkette çalışan 35 işçiye öğle yemeğinde şehriye çorbası, patlıcan musakka, peynirli makarna ve kadayıf tatlısı ikram edildi. Öğle yemeğini yiyen işçilerden 12’i akşam saatlerinde ve gece yarısından sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle Hisarcık Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi geçirdiklerinden şüphelenilen ve serum tedavisi yapılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, gıda zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlattı.


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