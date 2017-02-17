Camiikebir Mahallesi 2. Aralık Sokağı'nda Cem Tosun'a ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında evde bulunan iki kardeşten 4 yaşındaki Barbaros Tosun dışarı çıkmayı başardı. Kardeşi 13 aylık Bilal Tosun ise evde kaldı. Bakkala gitmek üzere evden ayrılan İbadet Tosun, geri döndüğünde evinin yandığını görünce içeri girmeye çalıştı, ancak çevrede bulunanlar tarafından engellendi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, 13 aylık bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

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