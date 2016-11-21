Antalya'da küçük yaşta evlendiği için eşinin 4.5 yıllık ertelenmiş hapis cezası bulunan Aleyna Sanlı, TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) değişiklik yapan kanun tasarısı görüşmelerinde, AK Parti'nin, cinsel istismar suçlarına ilişkin verdiği önergenin biran önce kabul edilmesini istedi.

Kepez ilçesinde yaşayan ev hanımı Aleyna Sanlı, 2013 yılında resmi kayıtlara göre 14 yaşındayken 16 yaşındaki Osman Sanlı ile severek yuva kurduğunu söyledi. Eşi Osman Sanlı ile 14 yaşındayken bir spor salonunda tanıştığını aktaran 18 yaşındaki Aleyna Sanlı, güzel bir birlikteliklerinin ardından çocukları olduğunu söyledi.

"Onaylanırsa eşim 4.5 yıl cezaevinde yatacak"

2013 yılının şubat ayında çocuğu olan ve aynı yılın nisan ayında 14 yaşındayken, 16 yaşındaki eşiyle evlendiğini kaydeden Sanlı, "Şuan çok mutluyuz, birbirimizi çok seviyoruz. 3.5 yaşındaki oğlum Talha ile birlikte mutlu şekilde yaşıyoruz. Yuvamızın yıkılmasını istemiyoruz. Eşimin yaşı da küçük olması nedeniyle mahkemelik olduk ve eşim 2 ay ceza evinde yattı ve şartlı tahliye edildi. 4.5 yıllık kesilen cezayı da temyiz ettik. Halen sonucunu bekliyoruz. Ne zaman geleceğini ve ne olacağını bilmiyorum. Eğer onaylanırsa eşim 4.5 yıl cezaevinde yatacak" dedi.

"Yuvalar yıkılmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a kendilerine sahip çıktığı için teşekkür eden Sanlı, "Böyle güzel bir kanun çıkaracakları için mutluyuz. Ama bazı kötü yorumlar oluyor. Bu tecavüz değil, biz eşimle birbirimizi severek evlendik. Çok da mutluyuz. Bu yasanın onaylanmasını bekliyoruz. Ayrım yapsınlar, bu tecavüz değil. Bu resmen yuva yıkmak, 3 bin ailenin yuvası yıkılmasın. Çocuklar babasız kalmasın. Küçük yaşta sevip, evlendi diye bir insanı cezaevine gönderemezsiniz. Eşim cezaevine girerse, çocuğuma 4.5 yıl ne söyleyeceğim. Bu olmamalı. Çocuklarımızın babasız kalmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"Yasa umarım onaylanır"

Eşinin ne zaman cezaevine gireceğini bilmediğini kaydeden Sanlı, "Ne zaman cezaevine gideceğini bilmiyorum. Eşimin hazırda 4.5 yıl cezası var. Bugün ya da yarın başımıza bu iş gelecek. Benim çocuğum babasız alacak. Yuva yıkan değil yuva yapan olmak istiyoruz. Yasayı destekliyoruz. Bu yasayı çıkaranlara minnettarız. Umarım onaylanır" ifadelerini kaydetti.

"Oğlum cezaevine girmesin"

48 yaşındaki kayınvalide Zahide Sanlı, oğlu ve gelininin küçük yaşta birbirini severek evlendiğini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

İki gencin küçük yaşta düğünle evlendiklerini ve çocukları dahi olduğunu hatırlatan Sanlı, "Bu güzel ailenin yuvalarının yıkılmasını istemiyorum. Cezaevine oğlum girse mutlu mu olacaklar. Bir ailenin yuvası yıkılır. Oğlum cezaevine girmesin. Cumhurbaşkanımızdan bunu istiyorum. Çocuklarımın yuvası yıkılmasın" dedi.

İsa Akar-Harun Erdoğdu



