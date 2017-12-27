15 Temmuz gazisi avukattan, 696 sayılı KHK'ya destek

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121'inci maddesi dikkat çekiciydi.

Madde’de 15 Temmuz 2016'da ki darbe girişimi ve sonrasındaki darbeci askerlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldıran bu madde tartışma oluşturdu.

15 Temmuz darbe teşebbüsü gece bizzat darbeci askerlere karşı durarak, askerlerin sıktığı kurşun ile bacağından yaralanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avukatı ve 15 Temmuz gazisi olan Mehmet Akyazıcı alınan kararın yerinde olduğunu söyleyerek, siyasi tartışmaları yersiz ve anlamsız bulduğunu belirtti.

“İçinizde zerre kadar korku yok”

15 Temmuz gecesi abdestini aldıktan sonra 4 çocuğunu bırakıp, ailesinden helallik alarak meydanlara indiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avukatı Mehmet Akyazıcı, “15 Temmuz’da ben geç haber almama rağmen, evden abdestimi alarak gece saat 11.20 gibi çocuklarımla vedalaştım. 4 çocuğumu, en küçüğü 2 yaşındaki çocuğumu da bırakarak ülkemin, insanların seçtiği siyasi iradeyi yerinde tutmak, anayasal düzeni bozmaya çalışanlara karşı çıkmak için hemen meydana koştum. Meydana geldiğimizde vali yardımcısı arkadaşlarımızla irtibata geçtik.

Sakarya Valiliği’nin darbeciler tarafından sarıldığını ve bu darbecileri de polislerin sardığını ancak halkın oraya yönlendirilmesi gerektiği noktasında vali yardımcısı arkadaşımızla irtibata geçtim. Akabinde biz insanları nasıl valiliğe yönlendireceğiz diye düşünürken, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanım Zeki Toçoğlu meydanda valilikte olan sıkıntıyı dile getirerek insanları oraya yönlendirdi. Sonrasında ben meydandan kaldırılan ilk otobüs ile valiliğe gittim. Darbeciler valiliğin önünde yürümeye başladı.

Bizde vatandaşlar olarak onlara karşı tekbir getirerek yürümeye başladık. O sırada valilik kapısından askerler ateş etmeye başladı. Siz orada savaşı yaşıyorsunuz, sizde silah yok sadece tekbir getiriyorsunuz ve o darbeciler havaya ateş ediyor. Namlunun ucu hafif aşağıya inse alnınızdan vurulmanız an meselesi. Ama içinizde zerre kadar korku yok. Darbeciler ateş ederken etkisiz hale getiririz diye beklerken bir anda namlular ters döndü ve taramaya başladı.

Taramayla birlikte, benim olduğum yerde yaklaşık 13-14 kişi vuruldu ve yere düştü. Ben ilk anda vurulduğumu anladım ve ayağıma baktım pantolonum delinmişti. İlk anda size şaka gibi geliyor, sivilsiniz. Gerçekten vurulmuştum ve ayağımdan akıyordu, kendimi hemen bir köşeye attım yere” dedi.

"Siyasi tartışmaları anlamsız buluyorum"

Alınan kararının yerinde olduğunu söyleyen Mehmet Akyazıcı, “Kararname ile ilgili bana göre geç kalınmış bir kararname. Siyasi tartışmaları yersiz ve anlamsız buluyorum. Burada darbeye karşı çıkmış halkı korumaya yönelik basit bir kararnamenin siyasi malzeme yapılmasını siyasete yakıştıramıyorum.

Doğru bir hamle değil, lütfen bu tür şeyleri malzeme konusu yapmasınlar. Rencide ediyorlar, kendi değerlerini de düşürüyorlar. Biraz daha saygı istiyoruz. Son 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de 15 Temmuz gecesi darbecilere müdahale eden sivil halka yönelik korumayı da içeren bir madde hükmü var.

Doğrusu bu madde hükmünü ben doğru buluyor ve hatta geç kalınmış bir düzenleme olarak buluyorum. Zira bir hukukçu olarak daha önceki düzenlemelerde, Kanun Hükmündeki Kararnamelerde 15 Temmuz darbesi ile ilgili idari görevlilere ilişkin koruma maddeleri alınmıştı. Ancak sivil ayağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştı, bu noktada boşluk vardı.

Biz bunun sıkıntısını zaman zaman yaşıyorduk. FETÖ davalarında bilhassa darbecilerin rahat tavırlarında, müşteki ve müdahil olarak bizleri, diğer arkadaşları tehditlerine şahit olduk. Özellikle gün gelecek burada bizim yerimize siz yargılanacaksınız şeklinde beyanları çok oluyordu. Doğrusu bu diğer müdahil olan, darbeye karşı çıkan gazileri rencide eden bir davranıştı. Bu noktada ki bir düzenleme şuanda 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'de ki düzenleme. Burada ki korumayı kapsayan bir düzenleme. Ve doğru bir düzenlemedir" diye konuştu.

"Bu kararname ile ilgili tartışmalar gazileri rencide ediyor"

Alınan kararla ilgili tartışmaların gazileri rencide ettiğini de sözlerine ekleyen Akyazıcı, “Darbeciler, FETÖ'cüler, darbeden medet umanların en önemli yolu halkın direnişini kırmaktır. Halkın direnişinin tutunması için, halkın bu tür eylemlere karşı dik durabilmesi için koruma altına alınması gerekir.

Aksi takdirde yarın bir gün başka bir darbe de veya geçmiş bu darbenin ters dönmesi halinde biz halk olarak bizleri mevcut anayasal düzen tesisi bozmaya yönelik bizim yargılanma durumu söz konusu olacaktı. Bu anlamda aslında anayasal düzeni koruyan halk bir anda anayasal düzeni bozmaktan yargılanır duruma düşebilme riski vardı. Bu noktada halk koruma altına alınmıştır.

Bu madde ile ilgili gündemde yaşanan tartışmaları yanlış buluyorum, yersiz buluyorum. Ve gaziler olarak beni ve diğer gazi arkadaşlarımı ziyadesi ile rencide ediyor. Çünkü halk olarak bizim birinci savunduğumuz siyasi iradenin, insanların tercihinin ön planda tutulması ve ona saygı gösterilmesiydi. Maalesef siyasilerin böyle bir madde üzerinden siyasi malzeme yapmaları çok yanlış. Çünkü kendilerine destek olan halkı rencide etmeye yönelik bir hareket. Çok yanlış buldum ve onurum kırıldı açıkçası" şeklinde konuştu.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek