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16 aracın lastiklerini kesen 4 şüpheli yakalandı

Edirne’de, geçtiğimiz günlerde 16 aracın lastiğini kesen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


07 Aralık 2016 14:48

Edinilen bilgiye göre, 01 Aralık 2016 Perşembe günü saat 01.00 sıralarında, Edirne Merkez Yancıkçışahin Mahallesi Eyüpağa Sokakta park halindeki 16 aracın lastiğinin kesildiği ihbarını alan polis ekipleri, konu ile ilgili inceleme başlattı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalarda olayın meydana geldiği sokağın giriş çıkış güzergahlarındaki kamera kayıtları toplandı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemeler neticesinde olayın fali olduğu ve olayı gerçekleştirdiği net olarak tespit edilen T.F., G.K., Ş.G. ve S.K. isimli şahıslar yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE 


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