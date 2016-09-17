Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Karadeniz ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı bulutlu 16
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31