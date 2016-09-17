Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Karadeniz ve Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31