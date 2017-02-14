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17 metre derinliğinde su kuyusu bulundu

Tokat Takyeciler Camii avlusunda yapılan peyzaj çalışmaları sırasında işçiler 17 metre derinliğinde su kuyusu buldu.

17 metre derinliğinde su kuyusu bulundu

14 Şubat 2017 17:16
Tarihi caminin avlusunda kuyu bulundu - Tıkla İzle

Sulu Sokak Çarşısı’nda Yağıbasan Medresesi’nin karşısında bulunan 16. yüzyıl Osmanlı eseri Takyeciler Camii avlusunda Tokat Belediyesi ekipleri tarafından peyzaj çalışması başlatıldı. Belediye işçileri tarafından iş makinesi ile yapılan hafriyat çalışmaları sırasında su kuyusu bulundu.

Bir kısmı dolu olan su kuyusunun derinliği 17 metre olarak ölçüldü. Etrafı taşlarla örülü olan su kuyusunun üzeri demir sacla kapatıldı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, tarihi bir şehir olan Tokat’ın her an her şeye gebe olduğunu söyledi.

Sulu Sokak Çarşısı’nda sokak sağlıklaştırması, tarihi eserlerle ilgili açık hava müzesi yapılması ve bu eserlerin çevre düzenlenmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Takeyciler Camisi’nin önündeki alanda Kayseri Yüksek Anıtlar Kurulundan izin alarak bir çalışma başlattık. Meydan düzenleme çalışması sırasında yarım metre civarında toprak alan tıraşlanarak tabana inildi. Tarihi konağın önünde bulunan bölgede kuyu ile karşılaşıldı. Şu anda bu kuyunun ne zamandan kaldığı, tarih açıdan önemi araştırılıyor” dedi.

Nurhan İçmez


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