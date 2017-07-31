19 Mayıs ilçesine 4,5 milyon liralık alt yapı yatırımı

SASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Muhlis Yeşilyurt, 19 Mayıs ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçede alt yapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yeşilyurt’un inceleme gezisine projenin Şube Müdürü Hakan Aksu ile İnşaat Mühendisi Mustafa Bülent Şen de katıldı. Yeşilyurt, daha sonra Yörükler Mahallesi’nde başlatılan, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı çalışmaları hakkında, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.



İlçelerdeki alt yapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Muhlis Yeşilyurt, “Samsun’un çoğu ilçesinde alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Bu alt yapı çalışmalarını yerinde görmek için belirli aralıklarda ilçelere inceleme gezileri yapmaktayız. İlçelerin alt yapı sorunlarını çözmek için gece-gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Samsun’un 17 ilçesine de hizmet verdiğimiz için çok zorlandığımız da oluyor. Ancak bunun üstesinden gelecek deneyimli ekibe sahibiz. Samsun’un alt yapı sorununu çözüme kavuşturana kadar çalışmalarımız sürecektir” diye konuştu.



19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi’nde muhtelif cadde ve sokaklarında kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı çalışmalarına yeni başladıklarını kaydeden Muhlis Yeşilyurt şunları söyledi: “Yörükler Mahallesi’nde alt yapı çalışmalarının startını verdik. Bu projede 2 bin 350 metre kanalizasyon ve 650 metre yağmur suyu olmak üzere toplam 3 bin metre alt yapı çalışması yapılacak. Projede zeminin kum olması ve su seviyesinin yüksek olması nedeniyle (palplans) iksa uygulaması yapılacak. Tüm alt yapı imalatları bu şekilde yapılacak.”

Yeşilyurt, 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi’ndeki, kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatının, 4 milyon 500 bin liraya mal olacağını ve projenin 18 Aralık 2018 tarihine kadar tamamlanacağını sözlerine ekledi.