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1936 ve 1960 model itfaiye araçlarına yoğun ilgi

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İtfaiye Haftası dolayısıyla 1936 ve 1960 model itfaiye araçlarını sergilemeye başladı. Nostaljik itfaiye araçlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

1936 ve 1960 model itfaiye araçlarına yoğun ilgi

27 Eylül 2016 16:56
1936 ve 1960 model itfaiye araçlarına yoğun ilgi - Tıkla İzle

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla geçmişte yangın söndürmekte kullanılan biri 1936 model diğeri 1960 model olan Magirus marka itfaiye araçlarını nostaljiyi yaşatmak adına kent meydanında sergilemeye başladı. Çalışır durumda bulunan araçlar orijinalliğini korurken 1936 model araç trafikten düşürüldü. 1960 model araç ise halen trafikte kayıtlı bulunuyor.
Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü Osman Yılmaz, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde itfaiye teşkilatımızın 302'inci yıl dönümünü kutluyoruz. 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında tüm Türkiye'de sadece itfaiyelerin resmi açılışı, kutlanması değil önemli olan burada insanları yangın, kaza ve doğal afetler konusunda bilinçlendirmek, bu konuda duyarlılık kazandırmak, eğitim vermek, kamu ve özel kurumların tamamını bilinçlendirmek, insanların yangın sonrası değil ondan önce nasıl önlem alabileceklerini öğretmektir. Bizler yangının sonrası değil öncesiyle ilgili odaklanıyoruz" dedi.

İtfaiye haftası nedeniyle sergi açtıklarını belirten Yılmaz, "Bu araç 1936 model orijinal Magirus. Geçmişte bizden önceki arkadaşlarımız kullanmış bizlerde koruyoruz. İnsanların büyük ilgisini çekiyor. Arabanın tarihi bir özelliği var. İnsanlar resim çektiriyor. Bizde bu arada insanlara itfaiye ile ilgili konuları anlatıyoruz" diye konuştu.
İtfaiye araçları hakkında bilgi veren Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başşoförü Faruk Çetin," Aracımız 1936 model Magirus, bu güne kadar aracımızda değişen herhangi bir parça yoktur" diye konuştu. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
 


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