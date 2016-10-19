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200 polisle asayiş uygulaması

Kent merkezinde 200 polisin katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı.Yapılan uygulamada şüpheli kişiler üzerinde kimlik kontrolü yapılırken otomobillerde de arama yapıldı.

200 polisle asayiş uygulaması

19 Ekim 2016 08:24

Kent merkezli yapılan asayiş uygulamasına yunus timleri, çevik kuvvet, narkotik, özel harekat, trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis, önceden belirlenen eğlence mekanlarında alışveriş için vatandaşın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve caddeler üzerinde inceleme gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül,uygulama hakkında yaptığı açıklamada, trafik, terör ve kaçakçılık şube müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katılımıyla uygulamanın gerçekleştirildiğini belirtti. Kırşehir’in Türkiye’nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğunu anlatan Akgül, "Bu uygulamaları yapmaktan amacımız, Kırşehir’de huzurun bozulmasına izin vermeyeceğimizi göstermektir. Kırşehirlilerin huzur içerisinde yaşamını sürdürmesi için teşkilatımız 24 saat çalışmaktadır. Teşkilat çalışanlarıma ve Kırşehirli hemşerilerimize suç ve suçluyla mücadelede özellikle bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Polis, asayiş uygulamalarını aralıklı periyotlarda huzur ve güvenin sağlanması için gerçekleştiriyor.

Etiketler: asayiş uygulaması


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