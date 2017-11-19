2018 Emlak vergisi ödeme ve sorgulama|Emlak vergisi artışı ne kadar? Ne zaman ödenmeye başlayacak ?

2018 Emlak vergisi ne zaman ödenmeye başlayacak, Emlak vergisi artışı oranları ne kadar oldu? Emlak vergisi ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? Emlak vergileri nereye ödeniyor? İşte tüm bu soruların yanıtını sizler için haberimizde paylaşıyoruz. 2018 Emlak vergisi borcunuz olup olmadığını ya da daha önceden olan geçmiş borçlarınızı ve ödeme işlemlerini E- Devlet üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti internet üzerinden dakikalar içinde yapabilirsiniz. Emlak vergisi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını ise buradan öğrenebilirsiniz. İşte 2018 Emlak vergisi ile bütün bilgiler...

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Emlak vergisi; arazi, arsa ve binalar için servete dayalı olarak tahsil edilen bir vergidir.

EMLAK VERGİSİ NASIL VE NEYE GÖRE HESAPLANIYOR ?

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca “takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilmektedir.”

Emlak Vergisi 2018 Artış Oranları Ne Kadar Oldu ?

Türü Büyükşehir Olan İller Büyükşehir Olmayan İller

Mesken Binde 2 Binde 1

İşyeri Binde 4 Binde 2

Arsa Binde 6 Binde 3

Arazi Binde 2 Binde 1

2018 Emlak Vergisi Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebililir.

2018 Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenmeye Başlayacak ?

Emlak Vergileri her sene iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. 2017 yılında emlak vergisinin birinci taksiti mart ayında, 2. taksiti ödemeleri ise Eylül ayında yapılmıştı. 2018 yılı ile ilgili ödeme takvimi henüz belli olmadı ancak açıklanır açıklanmaz yine bu haberimiz üzerinden bu bilgiyi öğrenebilirsiniz.

2018 Emlak Vergisi Ödemeleri Nereden Yapılıyor ?

Emlak Vergisi taksitleri taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye direk olarak yapılacağı gibi ilgili belediyelerin hesabının bulunduğu banka şubelerine de ödeme yapılabilir.

Cem Radış



